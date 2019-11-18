На ж/д переезде на трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение

Ограничение будет действовать одну ночь.

Ремонтные работы на железнодорожном переезде, расположенном на 103-м км трассы А-120 в районе поселка Стекольный Тосненского района Ленобласти, временно ограничат проезд транспорта. Как предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на данном участке введут введут реверсивное движение.

С 22:00 10 ноября до 06:00 11 ноября на переезде через ж/д пути заработает проезд в реверсивном режиме с ручным регулированием и ограничением скорости 40 км/ч. Отмечается, что работы выполнит Южная дистанция инфраструктуры.

Также мы сообщали, что реконструкция Богатырского проспекта ограничит движение в Приморском районе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"