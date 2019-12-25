Сотрудники Роспотребнадзора предложили петербуржцам способы спасения от жары

Горожанам рекомендуют реже выходить из дома и проветриваться помещение.

Жители Северной столицы получили рекомендации Роспотребнадзора по спасению от жары, которая не отступит от города до 20 августа. Простые советы дали сотрудники ведомства.

Прежде всего, в аномальную погоду стоит реже выходить из дома и ограничить физические нагрузки. Помещения необходимо регулярно и тщательно проветривать, а также принимать холодный душ. Если потребность погулять все же есть, стоит выбрать в своём гардеробе самую легкую одежду из натуральных тканей.

Поскольку в жару потребность в энергии обычно занижена, необходимо употреблять менее калорийную пищу - например, мясо можно на время заменить рыбой. Наконец, специалисты стандартно советуют пить как можно больше жидкости (чая, воды, морса, компота), и отказаться от алкоголя.

Ранее мы сообщили о том, что в среду температура в Петербурге останется на отметке в +30 градусов.

Фото: Piter.TV