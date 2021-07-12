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В среду температура в Петербурге останется на отметке в +30 градусов
Сегодня, 8:05
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В среду температура в Петербурге останется на отметке в +30 градусов

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Осадков по-прежнему не ожидается.

В среду, 17 августа, температура в городе на Неве снова установится на отметке, близкой к погодному рекорду 2008 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram.

По данным синоптика, в течение дня погода останется безоблачной. 

Порывы южного ветра будут достигать от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник Петербург снова не смог побить температурный рекорд.

Фото: Piter.TV

Теги: михаил леус, погода, прогноз, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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