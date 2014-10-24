Петербург снова не смог побить температурный рекорд

До рекорда городу не хватило 0,3 градуса, как и днем ранее.

Петербург вновь не смог побить рекорд жары, как и днем ранее. Второй день жары не стал аномальным. Об этом рассказал ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что днем ранее Петербургу до суточного рекорда тепла не хватило 0,3°. Сегодня максимальная температура воздуха в Северной столице оказалась выше, чем накануне, и достигла +30,2°, и до рекорда не хватило... вновь 0,3°.

Ранее мы писали, что в Ленобласти сохранится по-настоящему летняя погода 17 августа. В регионе будут наблюдаться переменная облачность и слабый ветер.

Фото: Piter.tv