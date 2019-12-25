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В Ленобласти сохранится по-настоящему летняя погода 17 августа
Сегодня, 15:22
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В Ленобласти сохранится по-настоящему летняя погода 17 августа

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В регионе будут наблюдаться переменная облачность и слабый ветер.

В среду, 17 августа, в Ленинградской области установится жаркая погода без осадков. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в течение дня ожидается переменная облачность. 

В темное время суток столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, а днём температура вырастет до показателей +26…+31 градусов тепла.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно идти на понижение.

Ранее мы сообщили о том, что жара не уйдёт из Петербурга до 20 августа.

Фото: , пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Теги: гу мчс, ленинградская область, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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