В Ленобласти сохранится по-настоящему летняя погода 17 августа

В регионе будут наблюдаться переменная облачность и слабый ветер.

В среду, 17 августа, в Ленинградской области установится жаркая погода без осадков. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в течение дня ожидается переменная облачность.

В темное время суток столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, а днём температура вырастет до показателей +26…+31 градусов тепла.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно идти на понижение.

Ранее мы сообщили о том, что жара не уйдёт из Петербурга до 20 августа.

Фото: , пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти