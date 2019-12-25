МЧС: жара не уйдёт из Петербурга до 20 августа

До конца недели температура будет превышать норму в среднем на 7 градусов.

Аномальная жара будет сопровождать петербуржцев до субботы. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбик термометра за этот период превысит климатическую норму на 7 градусов.

Аналогичная ситуация коснётся и Ленобласти, предупредили в ведомстве. Жителям Северной столицы и 47-ого региона советуют запастись бутылками воды и не забывать о питье даже при отсутствии сильной жажды. Особенно это касается людей преклонного возраста.

Кроме того, ради восстановления водного баланса нужно добавить соль в свой рацион и употреблять примерно 2 л жидкости в сутки. В идеале необходимо не забыть про супы, кофе или чай, квас и прочие безалкогольные напитки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сохранится жаркая погода 16 августа.

Фото: Piter.TV