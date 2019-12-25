В Петербурге сохранится жаркая погода 16 августа

Температура достигнет +31 градуса.

Во вторник, 16 августа, за климат в Петербурге все ещё будет отвечать северо-западная периферия антициклона. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, с самого утра горожан встретит малооблачная погода без осадков.

Синоптик подчеркнул, что дождей в городе не наблюдается уже восьмой день подряд. Столбики термометра в городе и 47-ом регионе одновременно покажут до +31 градуса.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 8 м/с. Атмосферное давление начнёт постепенно падать и составит 763 миллиметра рт.ст.

Ранее метеоролог рассказал о том, какая погода ждет петербуржцев в конце августа.

Фото: Piter.TV