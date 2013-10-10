Метеоролог рассказал о том, какая погода ждет петербуржцев в конце августа

По словам Леуса, после 25 августа температура в городе вернется в норму.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде до конца августа в Петербурге. Об этом пишут "Невские новости".

По словам Леуса, после 25 августа температура в городе вернется в норму. До этого дня воздух будет прогреваться до +26…+31 градусов, но с начала следующей недели возрастет вероятность кратковременных дождей и гроз, также возможны сильные порывы ветра. В последнюю пятидневку температура будет держаться на уровне +17…+22 градусов.

Леус отмечает, что последний месяц лета стал довольно дождливым. Он уточнил, что "на сегодняшний день уже выпало 80 % осадков от среднемесячной нормы. Но основная их часть выпала разом, в отдельные дни".

Фото: Piter.tv

