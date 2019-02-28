Русская река затопила Калифорнию

Река вышла из берегов, так как несколько дней почти не прекращаясь шли дожди.

Река Russian river из-за продолжительных дождей вышли из берегов и затопила север штата Калифорния. Из-за этого пришлось перекрыть дороги к двум небольшим городам. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Тем, кому нужно добраться до городков Гернсвилл и Монте-Рио, могут воспользоваться лодками. Шериф сообщил в Twitter, что перекрыта и московская дорога (Moscow Road). На одном из участков она проходит вдоль реки. Ранее из-за опасности наводнения были эвакуированы примерно 4 тысячи человек.

Russian river протекает недалеко от Форт-Росса – это бывшее русское поселение, которое на данный момент стало историческим парком Калифорнии. Сооружение возвел в начале XIX века мещанин Вологодской губернии Иван Кусков.

Фото и видео: Instagram/brandon.bredo; younghobart; adrianas_studio