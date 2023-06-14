Река Мацеста вышла из берегов в Сочи

55 сотрудников МЧС и 17 единиц техники привлечены для ликвидации последствий.

В Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за ливней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В ночь на 14 июня в результате проливных дождей были подтоплены придомовые территории в некоторых районах города и в СНТ "Мацеста". 55 сотрудников МЧС и 17 единиц техники привлечены для ликвидации последствий.

Также произошло подтопление автомобилей, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Сочи самокатчика зажало между двух авто.

Видео: Telegram / SHOT