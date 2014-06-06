Piter.TV вошел в десятку самых цитируемых СМИ Петербурга и области за I квартал 2021 года

Piter.TV стабильно закрепился на 8-м месте.

Piter.TV укрепил свои позиции в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти за I квартал 2021 года, заняв 8-е место. Рейтинг представила компания "Медиалогия". Так, индекс цитируемости составляет 180,59.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает в себя более 63 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Для исследования брали период с 1 января по 31 марта этого года.

В топ-3 рейтинга вошли "Фонтанка.ру", "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее Piter.TV вошел в десятку самых цитируемых СМИ Петербурга и области по итогам 2020-го года.

Фото: Piter.tv