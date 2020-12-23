Piter.TV вошел в десятку самых цитируемых СМИ Петербурга и области по итогам 2020-го года

Piter.TV поднялся в рейтинге на три строчки по сравнению с результатами 2019-го года.

Piter.TV укрепил свои позиции в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти и по итогам 2020-го года занял 8-е место. Рейтинг представила компания "Медиалогия". В 2019-м году издание занимало 11-ю строчку.

Также за год значительно поднялся индекс цитируемости: с 224,71 до 613,06. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость СМИ, если она масштабна и носит регулярный характер.

Лидером, как и ранее, стала "Фонтанка.ру". Также в тройку вошли "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее Piter.TV вошел в десятку самых популярных СМИ Петербурга и Ленобласти в рейтинге онлайн-сервиса PRNEWS.IO.

Изображение: Piter.TV