Piter.TV вошел в десятку самых цитируемых СМИ Петербурга и области по итогам 2020-го года

Piter.TV укрепил свои позиции в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти и по итогам 2020-го года занял 8-е место. Рейтинг представила компания "Медиалогия". В 2019-м году издание занимало 11-ю строчку.
Также за год значительно поднялся индекс цитируемости: с 224,71 до 613,06. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость СМИ, если она масштабна и носит регулярный характер.
Лидером, как и ранее, стала "Фонтанка.ру". Также в тройку вошли "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург".
Ранее Piter.TV вошел в десятку самых популярных СМИ Петербурга и Ленобласти в рейтинге онлайн-сервиса PRNEWS.IO.
Изображение: Piter.TV
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