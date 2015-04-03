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Piter.TV вошел в десятку самых популярных СМИ Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 13:46
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nastya960

Piter.TV вошел в десятку самых популярных СМИ Петербурга и Ленобласти

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Рейтинг составлен за период с февраля 2020 по январь 2021 года.

Команда онлайн-сервиса PRNEWS.IO подготовила рейтинг самых популярных сайтов Петербурга и Ленобласти. По его итогам и данным системы веб-аналитики SimilarWeb за период с февраля 2020 по январь 2021 года, сайт  Piter.TV вошел в ТОП-10 по количеству визитов и занял восьмое место.

В 2020 году чаще всего петербуржцы и жители Ленобласти интересовались событиями из жизни города и области, а также экономическими, политическим и финансовыми новостям страны и мира. Также в фокус внимания аудитории попадала информация о здравоохранении, культуре, обществе, интервью лидеров мнений и блоги.    

В конце прошлого года Piter.TV укрепился в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: piter tv, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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