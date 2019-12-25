Piter.TV укрепился в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания.

Компания "Медиалогия" 1 декабря опубликовала рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за III квартал 2020 года. Piter.TV по-прежнему остается в топ-10 самых цитируемых СМИ.

Piter.TV укрепил свои позиции в общем рейтинге городских СМИ и остался на восьмом месте. В лидерах рейтинга: "Фонтанка.ру", газета "Петербургский дневник", телеканал "Санкт-Петербург".

Данный рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания. При подсчетах не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Фото: Piter.tv