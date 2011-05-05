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Рейтинг по суточной заболеваемости ковидом возглавил Петербург
Сегодня, 18:30
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Рейтинг по суточной заболеваемости ковидом возглавил Петербург

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За минувший вторник положительный тест на вирус получили 328 петербуржцев.

В рейтинге суточной заболеваемости Петербург занял первое место, передают в оперштабе 3 мая. 

За минувший вторник положительный тест на вирус получили 328 петербуржцев, еще 329 человек вылечились от инфекции. От ковида скончались 12 человек. Днем ранее в Петербурге фиксировали 356 новых случаев заражения. На втором месте в рейтинге расположилась Москва – 282, затем Татарстан – 204. Добавим, что в Ленобласти – 83 случая. 

Всего за сутки выявили 5 093 случая коронавируса в России. Выздоровели 6 664 пациента, а госпитализировали 1 398 человек, скончались еще 129 пациентов. 

Ранее мы сообщали, что эксперт сказала не судить о заболеваемости COVID-19 в Петербурге по майским праздникам.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, оперштаб, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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