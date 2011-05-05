Рейтинг по суточной заболеваемости ковидом возглавил Петербург

За минувший вторник положительный тест на вирус получили 328 петербуржцев.

В рейтинге суточной заболеваемости Петербург занял первое место, передают в оперштабе 3 мая.

За минувший вторник положительный тест на вирус получили 328 петербуржцев, еще 329 человек вылечились от инфекции. От ковида скончались 12 человек. Днем ранее в Петербурге фиксировали 356 новых случаев заражения. На втором месте в рейтинге расположилась Москва – 282, затем Татарстан – 204. Добавим, что в Ленобласти – 83 случая.

Всего за сутки выявили 5 093 случая коронавируса в России. Выздоровели 6 664 пациента, а госпитализировали 1 398 человек, скончались еще 129 пациентов.

Ранее мы сообщали, что эксперт сказала не судить о заболеваемости COVID-19 в Петербурге по майским праздникам.

Фото: Piter.tv

