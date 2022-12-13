Рейтинг городов с лучшими музеями России возглавил Петербург

В тройку вошли Москва и Севастополь.

Стало известно, что Петербург занял первое место в рейтинге городов с лучшими музеями в России. За Северную столицу проголосовали 68% респондентов. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму.

В тройку вошли Москва и Севастополь. За новогодние каникулы Эрмитаж посетили 90 тыс. человек, а Русский музей – 40 тыс., рассказали в Смольном. На третьем месте оказалась Петропавловская крепость, там зафиксировали 37 тысяч посетителей.

При этом самой популярной причиной для посещения Петербурга остается культурно-познавательной досуг. Более 50 % туристов приехали в Северную столицу с такой целью в 2022 году.

Ранее три здания у "Невской ратуши" выставили на торги за 230 млн рублей. Одно из зданий — это альбомная фабрика Бехли, которая относится к региональным памятникам.

Фото: Piter.tv