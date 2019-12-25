Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы из Петербурга в Дубай

Такое решение было принято в связи с началом бархатного сезона в ОАЭ.

Со среды, 30 сентября, авиакомпания "Россия" возобновит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай. Такое решение было принято в связи с началом бархатного сезона в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Приобрести билеты для перелёта из Пулково в аэропорт Аль-Мактум можно по тарифам "эконом" и "бизнес". Вылет из Петербурга будет проходить по понедельникам в 11:00, пассажиры окажутся в ОАЭ 18:10. В остальные дни вылетать самолёт будет в 9:20 и приземляться в Дубае 16:30. Обратный вылет будет проходить в 19:10, прилёт в Петербург в этом случае произойдёт в 0:25 следующего дня. В остальные дни вылет назначен на 17:30, прилёт в Северную столицу в 22:45 (везде указано местное время для каждой воздушной гавани).

Перевозить пассажиров будут Airbus 319. Максимальная вместимость лайнеров составляет 128 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково теперь можно бесплатно арендовать детскую коляску.

Фото: Piter.TV