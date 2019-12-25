С 27 ноября возобновятся перелеты из Петербурга в Цюрих

Перевозки организует авиакомпания SWISS.

С 27 ноября из Пулково снова полетят самолеты до Цюриха, северного города Швейцарии. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.

Известно, что перелеты с частотой один раз в неделю организует авиакомпания SWISS. Рейсы будут регулярными, забронировать билеты уже можно на сайте перевозчика и на сайте Пулково. Отмечается, что впервые авиакомпания запустила рейсы из Петербурга в Цюрих в 2008 году, с 24 октября 2020 года перевозками по тому же маршруту занялась и авиакомпания "Россия". Для российского перевозчика этот регулярный рейс в страну Шенгенской зоны стал первым с момента введения ограничений авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

Также мы сообщали, что поезда из Адлера в Петербург начнут курсировать круглогодично с 13 декабря.

Фото: Piter.TV