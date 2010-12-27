Рейсы из Петербурга в Рим отменены из-за забастовок

Отменено 240 рейсов.

В пятницу, 25 октября, петербуржцы не смогли вылететь в Рим из-за итальянских забастовок. Народ бастует из-за недовольства условиями и оплатой труда. Об отмене рейсов свидетельствует информационное табло петербургского аэропорта.

Авиакомпания Alitalia уже отменила 240 рейсов. Однако, перевозчик отметил, что перелёты гарантированы с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 по московском времени.

Известно, что протесты проходят также в итальянском метро, наземном транспорте, а также в образовательных учреждениях и музеях.

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