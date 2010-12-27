С 1 по 5 ноября городская автостоянка у БКЗ "Октябрьский" будет закрыта

В рамках празднования Дня народного единства на площади у БКЗ "Октябрьский" пройдет Фестиваль традиций и обычаев народов России.

С 1 по 5 ноября городская автостоянка у БКЗ "Октябрьский" будет временно недоступна для размещения транспортных средств. Об этом сообщила пресс- служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга.

В рамках празднования Дня народного единства в Санкт-Петербурге 04 ноября 2019 года в период с 12:00 до 15:00 на площади у БКЗ "Октябрьский" пройдет Фестиваль традиций и обычаев народов России.

В связи с этим парковка автомобилей на городской автостоянке, расположенной у БКЗ "Октябрьский" (Греческая пл., северо-западнее д. 6 по Лиговскому пр.), будет временно недоступна с 00:00 1 ноября до 22:00 5 ноября.

В Петербурге могут ограничить движение транспорта по старинным набережным.

Фото: ВК/ БКЗ Октябрьский