Рейсы из Оренбурга в Петербург и Москву задерживаются из-за вьюги

Пассажиры планировали прибыть в Пулково еще в 6:55 утра. Но их самолет еще не взлетел.

Самолеты из Оренбурга в Петербург и Москву задерживаются из-за непогоды. В городе началась сильная пурга. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре сегодня, 16 января.

Рейс в Петербург должен был отправиться в 6:55 утра, однако пассажиры до сих пор ждут посадки. Еще три самолета не могут полететь в Москву. Около 500 путешественников ожидают вылет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.

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