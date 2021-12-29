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Рейсы из Оренбурга в Петербург и Москву задерживаются из-за вьюги
Сегодня, 12:20
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Рейсы из Оренбурга в Петербург и Москву задерживаются из-за вьюги

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Пассажиры планировали прибыть в Пулково еще в 6:55 утра. Но их самолет еще не взлетел.

Самолеты из Оренбурга в Петербург и Москву задерживаются из-за непогоды. В городе началась сильная пурга. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре сегодня, 16 января.

Рейс в Петербург должен был отправиться в 6:55 утра, однако пассажиры до сих пор ждут посадки. Еще три самолета не могут полететь в Москву. Около 500 путешественников ожидают вылет. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: авиатранспорт, задержки, оренбург - петербург, пулково, расписание, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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