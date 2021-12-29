Рейсы из Оренбурга в Петербург и Москву задерживаются из-за вьюги

Самолеты из Оренбурга в Петербург и Москву задерживаются из-за непогоды. В городе началась сильная пурга. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре сегодня, 16 января.
Рейс в Петербург должен был отправиться в 6:55 утра, однако пассажиры до сих пор ждут посадки. Еще три самолета не могут полететь в Москву. Около 500 путешественников ожидают вылет.
Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.
Фото: Pexels
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