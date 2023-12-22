Air Serbia увеличит число рейсов между Белградом и Петербургом

Кроме того, будут также доступны три рейса в неделю в Казань.

В рамках летнего расписания авиакомпания Air Serbia планирует увеличить число рейсов в Россию, начиная с 31 марта. Как сообщил представитель Ассоциации туроператоров, количество рейсов из Белграда в Москву будет увеличено до 19 в неделю, а в Санкт-Петербург – до пяти рейсов.

Кроме того, будут также доступны три рейса в неделю в Казань.

Необходимо отметить, что самые доступные цены на авиабилеты предлагаются для путешествия в Казань, где за одну сторону придется заплатить около 37,5 тыс. рублей. Более дорогие билеты можно приобрести для полета в Москву – начальная стоимость составит не менее 58 тыс. рублей. При желании добраться до Петербурга пассажиру придется заплатить 55,5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что депутат Латвии призвал отменить автобусные рейсы Петербург — Рига.

Фото: Piter.TV