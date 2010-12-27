Пассажиры "Пулково" отправились в Анталью с задержкой в 8 часов

Задержка произошла по техническим причинам.

Пассажиры почти 8 часов просидели на чемоданах в аэропорту "Пулково". Они смогли в 2:55 вылететь в турецкую Анталью. Об этом сообщают городские СМИ.

С трёх часов ночи и до сих пор ничего не известно, когда вылет. Говорят, что сломан самолет. Пассажиры Boeing 747

Как сообщили официальные источники в аэропорту, задержка произошла по техническим причинам. Плановое техническое обслуживание заняло больше времени, чем предполагалось, поэтому произошел сбой в графике. В данный момент самолет уже направился в Турцию.



Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

Ранее в "Пулково" задержали граждан, находящихся в федеральном розыске.

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