Рейс из Петербурга в Уфу вернулся в Пулково

Он вылетел в 16:25.

Рейс FV6413 вылетел из Петербурга в Уфу, но вынужден был вернуться обратно в Пулково. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Самолет авиакомпании Россия вылетел в 16:25, но спустя 20 минут развернулся. По данным издания, борт повернул назад в районе Тихвина. Официальной информации о причинах инцидента пока не поступало.

По местному времени самолет должен был прибыть в 20:55.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вечером 13 мая ждут вывозной рейс из Бангкока.

Фото: Аэропорт Пулково / VK