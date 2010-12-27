Рейс из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов

Вылет ожидается в час ночи 28 июля.

Рейс из Санкт-Петербурга в столицу Крыма задерживается на семь часов. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственный источник.

Самолет авиакомпании "Россия" должен был отправиться в Симферополь 27 июля в 17:50, однако вылет назначили на час ночи 28 июля. Это объяснили "техническими причинами". Посадки ожидают более 400 человек.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие преимущества даст "Пулково" статус открытого неба. В том числе это может сказаться на цене перелетов для пассажиров - они станут ниже.

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