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Рейс из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов
Сегодня, 23:04
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nadezhda_sib

Рейс из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов

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Вылет ожидается в час ночи 28 июля.

Рейс из Санкт-Петербурга в столицу Крыма задерживается на семь часов. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственный источник.

Самолет авиакомпании "Россия" должен был отправиться в Симферополь 27 июля в 17:50, однако вылет назначили на час ночи 28 июля. Это объяснили "техническими причинами". Посадки ожидают более 400 человек.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие преимущества даст "Пулково" статус открытого неба. В том числе это может сказаться на цене перелетов для пассажиров - они станут ниже. 

Фото: pixabay.com

Теги: аэропорт, пулково, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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