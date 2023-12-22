Рейсы из Петербурга в Дубай отменили 16 и 17 апреля из-за ливней

В петербургском аэропорту Пулково отменили три рейса в Дубай (ОАЭ) из-за неподходящих метеоусловий в аэропорту назначения. Два рейса Emirates и Flydubai были запланированы на 16 апреля, а один flydubai на 17 апреля.
Пассажирам Flydubai предоставляется возможность обмена или возврата билетов через туроператора. Пассажиры Emirates могут обратиться к агентам или в контактный центр авиакомпании для переноса бронирования на другие рейсы.
Аэропорт Пулково продолжает работать в штатном режиме.
Ранее мы сообщили о том, что в Пулково ограничили доступ на пандус к третьему этажу терминала.
Фото: Piter.TV
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