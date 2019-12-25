  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рейс из Петербурга в Брянск вылетел на 2 часа позже из-за технической неисправности
Сегодня, 16:49
95
nadezhda_sib

Рейс из Петербурга в Брянск вылетел на 2 часа позже из-за технической неисправности

0 0

Неисправность удалось устранить за несколько часов.

Рейс ростовской авиакомпании "Азимут" вылетел из Петербург в Брянск на 2 часа позже из-за технической неисправности. Информацию об этом Piter.TV подтвердили в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Рейс А4 644 должен был отправиться из Пулково в 13:55 29 января, однако задержался. Некоторые пассажиры уже успели сесть на самолет. После устранения причины задержки борт вылетел в 15:41. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что граждане Китая сообщили о заминировании вокзалов, аэропорта и торгового центра в Петербурге. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково 

Теги: пулково, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии