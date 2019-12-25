Рейс из Петербурга в Брянск вылетел на 2 часа позже из-за технической неисправности

Неисправность удалось устранить за несколько часов.

Рейс ростовской авиакомпании "Азимут" вылетел из Петербург в Брянск на 2 часа позже из-за технической неисправности. Информацию об этом Piter.TV подтвердили в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Рейс А4 644 должен был отправиться из Пулково в 13:55 29 января, однако задержался. Некоторые пассажиры уже успели сесть на самолет. После устранения причины задержки борт вылетел в 15:41.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что граждане Китая сообщили о заминировании вокзалов, аэропорта и торгового центра в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково