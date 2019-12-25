Рейс из Петербурга в Анталью задержали из-за технических неполадок

Самолет успел вылететь из Пулково, однако вернулся обратно.

Рейс FV5663 из Петербурга в Анталью, запланированный на 13.35 субботы, 15 августа, вынужденно перенесен. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании "Россия", обслуживающей рейс, вылетевшему из Пулково самолету пришлось вернуться обратно из-за срабатывания датчика.

Пассажиров снова высадили в здание терминала, рейс выполнят на резервном самолете после 19.00 по московскому времени. Отмечается, что ожидающих повторного вылета людей накормят горячим питанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Утром в субботу в Пулково отменили 12 рейсов.

Фото: Piter.TV; скриншот пресс-службы Пулково