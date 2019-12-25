Самолет из Петербурга отправили на запасной аэродром из-за тумана в Новосибирске

Всего перенаправили девять рейсов.

Утром 28 сентября девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за тумана в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Толмачево.

Известны, что самолеты перенаправили в Барнаул, Абакан и Омск. Речь идет о рейсах из Петербурга, Сочи, Благовещенска и Антальи.

Согласно онлайн-табло, самолет из Петербурга должен был прибыть в Новосибирск в 8:05 по местному времени. Однако из-за непогоды время сдвинули на 12:45 (8:45 мск).

Ранее мы писали, что авиакомпания "Belavia" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Минск.

Фото: pexels.com