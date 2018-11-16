Рейс из Барселоны в Петербург задержали на 8 часов из-за забастовки

Туристы уже на пути домой.

Рейс из Барселоны в Санкт-Петербург был задержан более, чем на 8 часов, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Петербургские туристы пожаловались, что их самолет долгое время не вылетал из-за забастовки сотрудников аэропорта. Людям не сообщали, когда они смогут вернуться домой.

"Представители авиакомпании организовали питание и худо-бедно отдых в комнате на надувных матрасах между креслами", – рассказала свидетель в соцсети.

Судя по электронному табло аэропорта Барселоны, рейс авиакомпании "Россия" вылетел в Петербург в 10:55 по московскому времени.

Ранее Piter.TV сообщал, что рейс из Петербурга в Симферополь задерживался на семь часов.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"