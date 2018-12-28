Рейс из Петербурга в Тбилиси вылетел более чем через 16 часов

Все это время пассажиры не покидали аэропорт.

Спустя почти сутки, утром 14 июня, петербуржцы смогли покинуть Петербург и вылететь в Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет "Уральских авиалиний" должен был отправиться в столицу Грузии 13-го июня в 9 часов утра, но улетел лишь 14-го июня в 2:55. Все это время пассажиры находились в аэропорту. Рейс задержался из-за технических неполадок.

Ранее, 12 июня, "Уральские авиалинии" также задержали рейс в Барселону более чем на шесть часов.

Сегодня Piter.TV сообщил о том, что на Крымском мосту построили первый железнодорожный путь.

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