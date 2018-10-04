На Крымском мосту построили первый железнодорожный путь

Первые поезда Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург планируется пустить 9-10 декабря 2019 года.

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

По данному пути поезда будут ходить с полуострова на материковую часть России. Длина колеи составила 19 км, на ее укладку ушло 5 тысяч тонн рельсов и 38 тысяч тонн шпал. В скором время будет финальная стыковка звеньев второго пути. Нужно проложить еще 7 километров рельсошпальной решетки. После этих работ начнется обустройство путей.

Первые поезда Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург планируется пустить 9-10 декабря 2019 года.

Видео: Piter.TV