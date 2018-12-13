Первые поезда по Крымскому мосту отправятся города миллионники

К началу курортного сезона 2020 года откроются 11 железнодорожных маршрутов.

В среду, 29 мая, стало известно, что первые поезда по Крымскому мосту направятся в город на Неве и в Москву. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года отметил Ионин

Так, в 2020 году парламентарии планируют открыть еще 11 железнодорожных маршрутов, которые пройдут через Крымский мост.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он состоит из двух параллельных мостов - автодорожного, являющегося частью дороги А-290, и строящегося железнодорожного, который должен стать частью линии Багерово - Вышестеблиевская.

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Видео:Piter.TV