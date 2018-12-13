Роскомнадзор требует удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

В настоящее время вся указанная информация удалена с видеохостинга.

Генпрокуратура потребовала удалить с YouTube видео протестов в Екатеринбурге. Говорится в сообщении на сайте E1.ru.

В настоящее время вся указанная информация удалена с видеохостинга.

Причиной направления требования об удалении являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности заявил руководитель юридического отдела издания Евгений Шуров

Напомним, что группа жителей Екатеринбурга выступает против вырубки сквера около местного Театра драмы под строительство собора. Они выражают недовольство тем, что вопросы строительства не обсуждали с горожанами.

Утром 15 мая стало известно, что вокруг места возведения храма начали ставить капитальный забор. Временное ограждение, которое сносили уже не единожды, уберут в течение дня.

После Администрация города провела опрос среди граждан. Большинство проголосовали против храма в сквере. В связи с этим было принято решение перенести строительство в другое место. В мэрию поступило коло 9 тыс. предложений от граждан.

Ранее мы сообщали о том, что журналист из Краснодара готовится "надрать зад" Соловьеву за оскорбление народа

Видео:Piter.TV