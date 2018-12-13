Журналист из Краснодара готовится "надрать зад" Соловьеву за оскорбление народа

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль. Гурьев считает, что своими высказываниями о ситуации в Екатеринбурге Соловьев оскорбил народ и жителей Екатеринбурга.
Журналист назвал ведущего "поверхностным и примитивным" пропагандистом. Гурьев добавил, что не готов идти с Соловьевым на диалог, а просто хочет "надрать зад":
Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений. Но ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать
Кирилл Гурьев, журналист
Ранее Соловьев назвал активистов, выступающих против строительства храма в сквере, одержимыми бесами. Также телеведущий собрался лично приехать в Екатеринбург, чтобы бороться с ними.
Высказывание Владимира Соловьева вызвало негодование не только краснодарского журналиста. Так, петербургская художница нарисовала грудью портрет Соловьева в образе беса.
Видео: YouTube / TaVie
Обсуждение ( 2 )
Кирилл Гурьев пацан против Владимира Соловьева, грозы врагов России в телеэфире. Екатерина великомучиница, святая, которой будет построен собор в Екатеринбурге, именно отличалась такой ученостью и несокрушимой доказательностью против ничтожных врагов христианства, на деле язычников, подобных Кириллe Гурьевe/
Уважаемый аноним.Во всем нужна разумность и мера.Если храм для людей.то и люди пусть решают.Религий и учений много.и каждый последователь считает себя правым.Любите ближнего своего.а не подгоняйте под привычные установки.