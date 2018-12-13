Журналист из Краснодара готовится "надрать зад" Соловьеву за оскорбление народа

Кирилл Гурьев назвал телеведущего примитивным пропагандистом.

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль. Гурьев считает, что своими высказываниями о ситуации в Екатеринбурге Соловьев оскорбил народ и жителей Екатеринбурга.

Журналист назвал ведущего "поверхностным и примитивным" пропагандистом. Гурьев добавил, что не готов идти с Соловьевым на диалог, а просто хочет "надрать зад":

Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений. Но ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать Кирилл Гурьев, журналист

Ранее Соловьев назвал активистов, выступающих против строительства храма в сквере, одержимыми бесами. Также телеведущий собрался лично приехать в Екатеринбург, чтобы бороться с ними.

Высказывание Владимира Соловьева вызвало негодование не только краснодарского журналиста. Так, петербургская художница нарисовала грудью портрет Соловьева в образе беса.

Видео: YouTube / TaVie