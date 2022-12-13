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Рейды по поимке нетрезвых водителей пройдут в Петербурге
Сегодня, 19:46
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Рейды по поимке нетрезвых водителей пройдут в Петербурге

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Нетрезвых водителей оштрафуют на 30 тыс. рублей и лишат прав на полтора-два года.

В ночь с 13 по 14 января пройдут проверки водителей на трезвость. Также рейды запланированы в ночь с 14 на 15 января, с 15 на 16 января, с 27 на 28 января, с 28 на 29 января и с 29 на 30 января. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Нетрезвых водителей оштрафуют на 30 тыс. рублей и лишат прав на полтора-два года. Повторное нарушение карается уже уголовно.

Ранее специалисты сняли со льда двух человек в ходе рейда в Петродворцовом районе. Представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели зимний рейд на водных объектах. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: нетрезвые водители, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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