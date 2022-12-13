Рейды по поимке нетрезвых водителей пройдут в Петербурге

Нетрезвых водителей оштрафуют на 30 тыс. рублей и лишат прав на полтора-два года.

В ночь с 13 по 14 января пройдут проверки водителей на трезвость. Также рейды запланированы в ночь с 14 на 15 января, с 15 на 16 января, с 27 на 28 января, с 28 на 29 января и с 29 на 30 января. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Нетрезвых водителей оштрафуют на 30 тыс. рублей и лишат прав на полтора-два года. Повторное нарушение карается уже уголовно.

Ранее специалисты сняли со льда двух человек в ходе рейда в Петродворцовом районе. Представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели зимний рейд на водных объектах.

Фото: Piter.tv

