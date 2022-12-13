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Сотрудники ГИБДД проводят массовые рейды на парковках для инвалидов в центре Петербурга

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Авто нарушителей оперативно эвакуируют.

В среду, 12 апреля, в Центральном районе Северной столицы запущены рейды на парковках для инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса Петербурга.

Сотрудники ведомства и инспекторы ГИБДД проверяют парковки на предмет авто, не принадлежащих инвалидам, в ненадлежащем месте.

Машины нарушителей эвакуируются на спецстоянку.

Ранее мы сообщили о том, что в зоне платной парковки на Петроградской стороне начали устанавливать знаки.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: гибдд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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