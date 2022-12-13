В зоне платной парковки на Петроградской стороне начали устанавливать знаки

Сегодня специалисты устанавливали их на пересечении Лодейнопольской улицы и Левашовского проспекта.

В Петроградском районе Петербурга специалисты устанавливают дорожные знаки. С 1 июля там заработает платная парковка, на 141 улице. Об этом рассказали 10 апреля в пресс-службе Городского центра управления парковками.

Сегодня специалисты устанавливали их на пересечении Лодейнопольской улицы и Левашовского проспекта. В районе обустроят 80 паркоматов и более 1138 информационных табличек, вдоль улично-дорожной сети появится разметка.

Ранее годовалая девочка выпала из окна в Ленобласти. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.

Фото: Piter.tv