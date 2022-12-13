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Годовалая девочка выпала из окна в Ленобласти
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Годовалая девочка выпала из окна в Ленобласти

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Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 9 апреля, в полицию поступило сообщение о падении годовалого ребёнка из окна 4-ого этажа съемной поднаем квартиры в доме по улице Первомайская в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка была доставлена в больницу с сочетанной травмой головы и множественными переломами костей черепа в крайне тяжёлом состоянии. Установлено, что она выпала из окна по недосмотру матери.

Семья ребёнка полная, на учете ПДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что подросток упал с высоты 7 этажа на Димитрова.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, падение из окна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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