Годовалая девочка выпала из окна в Ленобласти

В воскресенье, 9 апреля, в полицию поступило сообщение о падении годовалого ребёнка из окна 4-ого этажа съемной поднаем квартиры в доме по улице Первомайская в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.
Девочка была доставлена в больницу с сочетанной травмой головы и множественными переломами костей черепа в крайне тяжёлом состоянии. Установлено, что она выпала из окна по недосмотру матери.
Семья ребёнка полная, на учете ПДН не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что подросток упал с высоты 7 этажа на Димитрова.
Фото: Piter.TV
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