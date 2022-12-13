Подросток упал с высоты 7 этажа на Димитрова

Молодой человек выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

Утром понедельника, 3 апреля, в полицию потупила информация о падении подростка с 7 этажа одного из домов по улице Димитрова. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 15-летний молодой человек приехал на каникулы к отцу и выпал из окна его квартиры ранним утром. Пострадавшего госпитализировали с травмами с вовлечением нескольких областей тела в тяжёлом состоянии.

Семья подростка не полная, родители в разводе с 2013 года. Юноша проживает с матерью в Петрозаводске и приезжает на каникулы к отцу в Петербурга. Подросток и его родственники на учете в ОДН и ПНД не состоят.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный принуждал девочку-подростка из Петербурга отправить ему интимные фото.

Фото: Piter.TV