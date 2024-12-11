Спасатели проверили ледовую обстановку на реке Свирь и в бухте Петрокрепость

В этот понедельник, 3 февраля, спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области провели рейды на акваториях региона, чтобы оценить состояние ледового покрытия. Особое внимание было уделено бухте Петрокрепость и реке Свирь.
По результатам мониторинга установлено, что в бухте Петрокрепость наблюдается слабое ледовое покрытие вдоль берега. Река Свирь, в свою очередь, покрыта льдом, на котором замечены любители зимней рыбалки.
Спасатели провели с рыбаками профилактические беседы, напоминая о необходимости соблюдения правил безопасности на льду и о рисках, связанных с выходом на непрочный лед.
Ранее Piter.TV сообщал, что под Приозерском спасатели помогли застрявшим в поле мужчине и ребёнку.
Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО
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