Спасатели проверили ледовую обстановку на реке Свирь и в бухте Петрокрепость

Были замечены рыбаки, с которыми провели профилактические беседы.

В этот понедельник, 3 февраля, спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области провели рейды на акваториях региона, чтобы оценить состояние ледового покрытия. Особое внимание было уделено бухте Петрокрепость и реке Свирь.

По результатам мониторинга установлено, что в бухте Петрокрепость наблюдается слабое ледовое покрытие вдоль берега. Река Свирь, в свою очередь, покрыта льдом, на котором замечены любители зимней рыбалки.

Спасатели провели с рыбаками профилактические беседы, напоминая о необходимости соблюдения правил безопасности на льду и о рисках, связанных с выходом на непрочный лед.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Приозерском спасатели помогли застрявшим в поле мужчине и ребёнку.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО