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Под Приозерском спасатели помогли застрявшим в поле мужчине и ребёнку
Сегодня, 12:41
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Под Приозерском спасатели помогли застрявшим в поле мужчине и ребёнку

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Автомобиль увяз в снегу поздно вечером около СНТ.

Вечером 2 февраля в аварийно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в поле вблизи СНТ "Никель" в Приозерском районе застрял автомобиль. В машине находились мужчина и ребенок.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск оперативно прибыли на место происшествия. Используя спецтехнику, они вытащили автомобиль из снежного плена и сопроводили его до дороги, обеспечив безопасность мужчины и ребенка.

Благодаря оперативной работе спасателей, никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал, что Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти призвала водителей к осторожности из-за похолодания.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ло, застрявший авто, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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