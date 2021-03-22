Рейд по поимке безбилетников на транспорте проводят в Петербурге

За время проверки был пойман один “заяц”.

Рейд по поимке безбилетников в общественном транспорте проводят в Петербурге. В понедельник, 22 марта, состоялся один из них, сообщил телеканал "Санкт-Петербург"

Такие проверки в городе проходят регулярно с августа 2020 года. Как рассказали представители перевозчика и сотрудники комитета по транспорту, проверки проходили в троллейбусах, где оплата производится без кондуктора.

За время проверки был оштрафован только один безбилетник. "Зайца" сначала заставляют оплатить проезд, после этого высаживают и на остановке составляют протокол об административном нарушении. Штраф составляет 500 рублей.

Ранее Piter.tv писал, что в результате рейда по по складам с продуктами запретили ввоз 350 килограммов швейцарского сыра.

Фото: Piter.tv