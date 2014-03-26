Ввоз 350 килограммов швейцарского сыра запретили в Петербурге

Перед отправкой в Россию он остановился в Литве.

В воскресенье, 21 марта, инспекторы провели рейд по складам с продуктами, где обнаружили 350 килограммов швейцарского сыра. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На складе временного хранения сотрудники провели ветеринарный контроль сыра. В результате которого стало известно, что товар был привезен из города Люцерн, а получить его должен петербургский предприниматель.

По данным ведомства, сыр перед отправкой в Россию сделал остановку в Литве, на складе хранения животноводческой продукции. Однако Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции такого рода.

В результате проверки составили акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Поэтому сыр отправили обратно в Швейцарию.

Ранее Piter.tv писал, что полицейские проверили легальность работы пунктов по приему металла в Петербурге. В результате рейда в трех пунктах оборота лома выявлены нарушения.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям