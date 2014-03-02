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Полицейские проверили легальность работы пунктов по приему металла в Петербурге
Сегодня, 9:37
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kraratau27

Полицейские проверили легальность работы пунктов по приему металла в Петербурге

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Несколько точек по приему металла получат административное наказание.

На Шафировском проспекте, Школьной улице и Выборгском шоссе незаконно работали пункты по приему металла. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД 14 марта.

Сотрудники правоохранительных органов проверили легальность деятельности нескольких точек, куда горожане сдавали металлолом. В результате рейда в трех пунктах оборота лома выявлены нарушения. Возбуждены административные дела по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Подобные проверки будут проводиться в Петербурге регулярно. 

Ранее в Piter.tv стало известно, что квартирный рейд полиции в Калининском районе выявил 53 мигранта, проживающих незаконно.

Фото: pixabay 

Теги: петербург, прием металла
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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