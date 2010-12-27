Рейд "Скорость" пронесется по Петербургу и Ленобласти в выходные

21 и 22 сентября ГИБДД будут следить за скоростным режимом водителей.

21 и 22 сентября на трассах Петербурга и Ленобласти пройдут профилактические рейды "Скорость", сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

Сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение скоростного режима водителями грузовых и легковых автомобилей и автобусов. Превышение скорости часто становятся причиной ДТП. Для выявления и фиксации нарушений будут применяться радиолокационные измерители скорости движения "Бинар". Участки автомобильных дорог для рейда выбираются особенно проблемные, где концентрируются случаи ДТП, связанные с превышением скоростного режима.

Ранее мы писли, что "Кросс нации" изменит движение трамваев и троллейбусов в Петербурге.

Фото: Piter.tv