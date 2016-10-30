Регулятор Германии: ситуация вокруг "Северного потока - 2" не менялась с ноября

В ведомстве прокомментировали слова Новака о том, что сертификация СП-2 завершится в первой половине 2022-го.

Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации "Северного потока - 2". Об сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В интервью РБК вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что процедура одобрения трубопровода должна подойти к концу в первой половине следующего года. Однако процесс может быть ускорен и поставки голубого топлива начнутся раньше, если того пожелают коллеги, отметил чиновник.

Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина [главы регулятора Йохена] Хоманна в отношении процесса остаются в силе. из сообщения пресс-службы Федерального сетевого агентства ФРГ

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу.

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin