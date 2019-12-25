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Новак заявил о готовности России увеличивать поставки газа в Европу
Сегодня, 11:11
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Новак заявил о готовности России увеличивать поставки газа в Европу

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Он отметил, что нужны долгосрочные контракты.

Вице-премьер Александр Новак заявил РБК, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу. Он отметил, что увеличение добычи требует инвестиций, поэтому "Газпрому" нужны долгосрочные контракты.

Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса.

Александр Новак, вице-премьер России 

По словам вице-премьера, всегда действует предложение о долгосрочных контрактах. Новак считает, что период высоких цен на газ закончится, когда предложение будет отвечать спросу в Европе в полном объеме.

Ранее мы писали, что цена на газ в Европе опустилась ниже 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, во вторник, 21 декабря, стоимость газа поднялась до 2150 долларов за тысячу кубометров. 

Фото: pixabay 

Теги: александр новак, поставки газа в европу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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