Это на 10,4% ниже расчетной цены, которая была установлена в пятницу,24 декабря.

На открытии торгов цена на газ в Европе опустилась ниже 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что по сравнению с пятницей, 24 декабря, стоимость газа упала в Европе на 10,4%. Цена январских фьючерсов по индексу голландского TTF упала до 1090 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что цена на газ в Европе опустилась ниже 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров в четверг, 23 декабря. При этом во вторник, 21 декабря, стоимость газа в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров. Это была рекордная цена.

Ранее мы писали, что правительство разработает меры для сокращения стоимости стройматериалов.

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