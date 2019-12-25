Цена на газ в Европе опустилась ниже 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров

21 декабря биржевая стоимость газа превысила 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе на закрытии торгов в четверг, 23 декабря, опустилась ниже 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводятся на лондонской бирже ICE.

Так, в Нидерландах цена январского фьючерса на хабе TTF составила 1478 долларов за одну тысячу кубометров. Таким образом, газ подешевел с начала дня на 27%.

Напомним, что во вторник, 21 декабря, цена на газ в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров. Это была рекордная стоимость.

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